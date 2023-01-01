В окупантів не вистачає боєприпасів, вони не зможуть підтримувати високий темп операцій в Бахмуті - ISW

Раніше російські загарбники використовували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише від 19 тис. до 20 тис.

РФ не зможе підтримувати високий темп операцій у Бахмуті - ISW / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

У російських окупантів вичерпалися запаси артилерійських боєприпасів, їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на окремих ділянках фронту в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов повідомив 31 грудня, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш відчутними до березня 2023 року.

Буданов заявив, що раніше російські сили використовували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише від 19 тис. до 20 тис.

Глава ГУР розповів, що окупанти також вивезли всі залишки артилерійських боєприпасів з білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило 24 грудня, що російські війська поки не мають необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій та що підтримка оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні вимагає від російських військових щоденного витрачання значної кількості снарядів і ракет.

За оцінками ISW, обмежена кількість боєприпасів, ймовірно, частково завадить російським військам підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута в найближчій перспективі.

"Виснаження запасів артилерійських боєприпасів, імовірно, вплине на здатність російських військових вести високі темпи операцій і в інших частинах України. Повідомлення про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів в Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним", – йдеться в звіті інституту.

Ситуація в Бахмуті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 31 грудня заявив, що Бахмут в Донецькій області як місто більше не існує, певні райони відновленню не підлягають.

При цьому в боях під Бахмутом російські окупанти зазнають величезних втрат. У деяких підрозділах РФ цей показник доходить до 40% особового складу.

28 грудня аналітики ISW писали, що нинішній стан російського війська під Бахмутом нагадує той, в якому була армія РФ під Херсоном в серпні. Російські сили дуже виснажені та наближаються до кульмінації.

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