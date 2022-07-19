Окупанти РФ у Мелітополі влаштували тотальний перепис населення та готують "референдум" - мер

Загарбники проводять обшуки у людей, чиї родичі, рідні чи близькі причетні до ЗСУ, ООС і служили в армії з 2014 року, сказав Іван Федоров.
Самопроголошена "влада" окупованого Мелітополя прискореними темпами проводить підготовку до проведення так званого "референдуму". Мікрорайони міста перекривають на в'їзд і виїзд, проводиться тотальний перепис населення. Ведуться обшуки у людей, чиї родичі або близькі причетні до Збройних сил України. Вільні квартири займають російські військові. Про це розповів мер міста Іван Федоров.
У ефірі Freedom він розповів про те, що росіяни у захопленому Мелітополі проводять низку заходів, спрямованих на підготовку, мовляв, "референдуму". Вони організували тотальний перепис населення і проводять обшуки у тому випадку, якщо у людей хтось із родичів, рідних або близьких причетний до ЗСУ.
Вільні квартири займають військові РФ.
"Рашисти прискорюються в питаннях підготовки до проведення "референдуму". Вони перекривають мікрорайони на в'їзд і виїзд, поквартирно по домівках проводять тотальний перепис, який супроводжується обшуками у тому випадку, якщо з'ясовується що хтось із родичів, рідних і близьких має причетність до ЗСУ, АТОшники, служив з 2014 року. Проводиться тотальний перепис, кількість дітей, нерухомість і все інше. Всі вільні квартири займаються солдатами", - підкреслив Іван Федоров.
Ситуація у Запорізькій області
11 червня мер Мелітополя Іван Федоров казав, що окупанти РФ визначили місто, мовляв, "столицею" Запорізької області і збираються проводити так званий "референдум". За його словами, місцеві жителі не мають наміру підтримувати російський "захід".
14 липня голова незаконної російської "військово-цивільної адміністрації" Євген Балицький заявив, що окупанти вже на початку осені збираються провести "референдум" на Запоріжчині з метою "приєднання" регіону до Росії.
19 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у напрямку міста Запоріжжя окупанти відправили колону військової техніки і близько тисячі своїх військ. Серед них є військовослужбовці строкової служби.
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