Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницю

Під Мелітополем підірвали залізничне полотно / ria-m.tv

У ніч на неділю, 24 липня, під Мелітополем Запорізької області в результаті вибухів зруйновано залізничне полотно.

Як розповіли очевидці, близько першої години ночі з боку Нового Мелітополя були чутні сирени, а з боку аеродрому люди спостерігали дим, пише РИА Мелітополь.

Зазначимо, що в Мережі вже опубліковані фото результатів вибухів на залізниці під Мелітополем.

Відзначається, що розбито залізничне полотно в районі переїзду на станції в Новобогданівці Мелітопольського району, також пошкоджено будівлю переїзного поста.

/ ria-m.tv

"Не виключено, що спрацювали Сили спеціальних операцій (ССО) України", - уточнює видання.

/ ria-m.tv

Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД - 4 і багато бронетранспортерів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що переміщення техніки пов'язано зі зміцненням позицій окупантів на запорізькому напрямку або зі створенням нового угруповання в районі Енергодара.

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