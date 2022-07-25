Партизани Мелітополя "кошмарять" окупантів і гауляйтерів: Федоров розкрив деталі

Вибухи в Мелітополі прогриміли на базі РФ / Фото РІА Мелітополь

У захопленому РФ Мелітополі Запорізької області широкий партизанський рух розгорнувся у відповідь на жорстоке придушення окупантами протестів мирних жителів.

Цілями партизан є як логістика окупантів, так і місцеві колаборанти, розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна мер міста Іван Федоров.

Він каже, що російські окупанти не повинні відчувати себе в Україні вільно. Тому прийнятними є дієві засоби морального тиску.

Мер Мелітополя також нагадав про успішні акції мелітопольських партизанів проти російських окупантів.

"По-перше, два бронепоїзди, які їхали в Мелітополь, були спущені з колій. Спочатку один, через 3 тижні другий. По-друге, повністю підірваний міст між Мелітополем і Токмаком, який точно не можна відновити. По-третє, проведено ряд акцій спеціально для колаборантів і гауляйтерів, які призвели до того, що ті не з'являються в публічних місцях. Абсолютно", - додав Федоров.

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Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД - 4 і багато бронетранспортерів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що переміщення техніки пов'язано зі зміцненням позицій окупантів на запорізькому напрямку або зі створенням нового угруповання в районі Енергодара.

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