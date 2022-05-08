"Окупанти були в шоці": воїни на Азовсталі влаштували "сюрприз" росіянам, ризикуючи життям

Воїни на Азовсталі влаштували "сюрприз" росіянам попри їх чисельну перевагу/ Полк "Азов", скрін з відео

Захисники Маріуполя продовжують демонструвати вражаючий героїзм, захищаючи місто від російських окупантів. Українські бійці вже після того, як на територію заводу Азовсталь прорвалися загарбники, змогли замінувати окремі ділянки на території, ризикуючи власним життям.

Про ще один героїчний вчинок українських воїнів розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"Маріуполь. Для опису героїзму та професійності наших Захисників Маріуполя немає слів. Після зрозумілої тактики використання окупантом евакуації для посилення позицій, наші Захисники відчайдушно, попри ризик, провели мінування слабких ділянок", – написав Андрющенко.

Він наголосив, що таким вчинком були вражені навіть самі окупанти, адже не очікували такої сміливості.

Андрющенко додав, що це вже не перша історія героїзму захисників Маріуполя, яка шокує російських загарбників. Він нагадав, що одного разу українські бійці просто з п-під носа окупантів забрали свій танк, який раніше застряг за воротами.

"Перший раз, одразу до настання режиму тиші в першу хвилю, наші Захисники вискочили на двох танках за ворота Азовсталі і втягнули до себе третій, що до того застряг ззовні. Окупанти не встигли нічого вдіяти. Земний уклін нашим Захисникам Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у них", – наголосив радник мера Маріуполя.

Штурм окупантами Азовсталі

Нагадаємо, за Азовсталь зараз тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами. Противник прорвався на Азовсталь і зараз частина території заводу захоплена ворогом.

8 травня бійці полку "Азов" під час брифінгу розповіли, що від початку широкомасштабного вторгнення армії РФ в Україну знищили у місті понад 2500 російських окупантів, ще 5000 поранили.

Також азовці закликали евакуювати з території заводу Азовсталь, який досі штурмують та бомбардують російські військові, поранених українських захисників. Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") закликав українську владу вплинути на ситуацію та евакуювати поранених.

Також у розвідці "Азова" назвали чотири варіанти можливих дій у такій критичній ситуації, як зараз.

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