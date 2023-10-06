Окупанти кидають позиції і не хочуть контратакувати - західні аналітики

Агресорські командири стоять перед вибором - відступати протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій" або жертвувати солдатами.

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Як кажуть в ISW, офіцери армії агресорів стоять перед важким вибором / УНІАН і скріншот з відео

Командири російської агресорської армії стоять перед вибором відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій" або жертвувати солдатами. Про це повідомляється в черговому звіті посиланням Інститут вивчення війни (ISW).

Як кажуть аналітики, російським командирам все частіше доводиться вибирати між "марною тратою" своїх військ в контратаках для утримання тактичних позицій або протистоянням московському військовому командуванню (відступаючи на раніше підготовлені позиції всупереч наказам або тиску, таким чином ризикуючи своєю кар'єрою).

За даними ISW, російські агресори передислокували на херсонський напрямок підрозділи 41 загальновійськової армії (ООС) та підрозділи 810 окремої морської піхотної бригади. Крім того, там були помічені невказані підрозділи російської морської піхоти.

відео дня

5 жовтня російські війська вели наступальні дії на лінії "Куп'янськ – Сватове – Кремінна", біля Бахмута, на лінії "Авдіївка - Донецьк", на заході Запорізької області, але, за даними ISW, не просунулися.

Контрнаступ армії України

Контрнаступ ЗСУ призупиниться, коли відбудеться погіршення погоди і будуть морози, вважає колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. На його думку, боротьба на полі бою триватиме.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив про успіхи контрнаступу і прорив ЗСУ. Він назвав наступ армії України продуктивним і вважає, що боротьба за Крим вже почалася.

У Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ ЗСУ. Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що погодні умови дозволять наступати армії України ще 6-8 тижнів. Наступ в наступні два тижні може ускладнитися через погоду.

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