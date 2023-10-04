Армія РФ активізується на 3 напрямках: майор запасу ЗСУ назвав головне завдання окупантів

Окупанти, зокрема, спробують утримати під контролем залізничну гілку, по якій відбувається постачання їхнього угруповання в Криму.

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Армія РФ активізується на трьох напрямках, зазначає Олексій Гетьман/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook

Російські окупанти у найближчі тижні ймовірно посилять свої позиції на півдні Україні. Вони можуть активізуватися на трьох напрямках – Бердянськ, Мелітополь, Волноваха.

Зараз ворог намагається атакувати біля Кліщіївки і Андріївки на Донеччині, намагаючись вибити українських військових з панівних висот. Для цього окупанти навіть задіяли частину новоствореної так званої резервної 25-ї армії. Але ці ворожі атаки не матимуть успіху. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, повідомляє "Обозреватель".

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Він прогнозує, що у жовтні російські загарбники сконцентрують основні зусилля на посиленні своїх позицій на півдні нашої країни. При цьому одним із основних завдань окупантів буде утримати під контролем залізничну гілку, яка з’єднує Токмак, Волноваху і Джанкой. Саме цією гілкою залізниці загарбники здійснюють постачання свого угруповання у тимчасово окупованому Криму.

У той же час ветеран війни наголосив, що осінні дощі не матимуть суттєвого впливу на рух українських військових.

"Якщо пройде дощ, після нього певний час дійсно важко рухатися бездоріжжям важкою технікою, вона може зав’язнути. Але це не означає, що ми припинимо наші наступальні дії, припинимо бойові операції. Є багато чого робити, чекаючи, доки ґрунт стане твердим. Перегрупування, контрбатарейна боротьба, авіаційні удари тощо", – підсумував він.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед на півдні – "покришили" сотні росіян і просунулися вперед. На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць військової техніки противника.

Також раніше повідомлялося, що окупантів РФ в покарання переводять в загони "Шторм Z". Загони "Шторм Z" складаються з 100-150 чоловік і є частиною регулярних підрозділів армії РФ. В армії окупантів РФ ці підрозділи виконують роль штрафних батальйонів сталінських часів.

Військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський зазначає, що Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни. На жаль, в РФ ще достатньо власної зброї для тривалого продовження бойових дій, і в окупантів зараз немає гострої потреби просити зброю у когось.

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