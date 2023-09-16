У Харкові - вибухи, окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту: що відомо

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння у низці регіонів України.

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У Харкові прогриміли вибухи / pixabay, Міноборони РФ

У суботу, 16 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Жителів закликали залишатися в укриттях.

"У Харкові чути звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними та перебувати в укриттях", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків.

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Екстрені служби виїхали на місця влучання.

У Повітряних силах попередили, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Одеській областях – загроза застосування балістичного озброєння. У цих регіонах оголошена повітряна тривога.

Ракетні удари РФ по Україні

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, скільки ракет і ударних дронів мають окупанти РФ. За його словами, в більшості випадків країна-агресор одразу ж використовує всі дрони та ракети, які встигає виробляти.

Іран може передати Росії свої ракети малої та великої дальності, які окупанти використовуватимуть для ударів по Україні. Ці ракети будуть вбивати невинних людей. Про це заявив військовий аналітик і полковник Петро Черник.

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