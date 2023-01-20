Окупантів заманили в пастку: український офіцер розкрив тактику ЗСУ в Соледарі

У Соледарі досі ні на хвилину не замовкає артилерія ЗСУ, розповів Тарас Березовець.

У Соледарі тривають бої / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

В Соледарі Донецької області тривають бої, незважаючи на заяви пропагандистів РФ про те, що окупанти нібито захопили місто, розповів офіцер 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Збройних сил України Тарас Березовець.

"Мені це відомо точно, тому що я два дні тому перебував біля міста Соледар, якщо бути точним, на відстані приблизно 2,5 кілометра, і на власні очі спостерігав з висоти те, що відбувається. Ми були там з десантниками і дивилися за ситуацією. Місто активно відпрацьовує авіація і артилерія ЗСУ", повідомив він в ефірі Сurrenttime.

За його словами, в Соледарі ні на хвилину не замовкає артилерія ЗСУ.

"Все, що можливо – ствольна, активна, – працює. Причому потрапили кудись, мабуть, по складу ПММ в той момент, коли ми там знаходилися, оскільки піднявся густий чорний дим. І в місті чітко чути стрілкотня. За рахунок того, що було дуже близько, дуже чітко було чутно стрілянину і зі стрілецьких [засобів ураження], і з великокаліберних кулеметів. Ми можемо точно сказати про те, що в самому Соледарі бої тривають, як мінімум на його околицях", - уточнив він.

Український офіцер також підтвердив припущення про те, що ЗСУ заманили окупантів у пастку в Соледарі.

"Про це говорили військові і наше командування. Це правда. Місто охоплювали в кліщі, наскільки зараз ми знаємо, Російська десантура, а в саме місто заходила "ПВК Вагнера". При цьому основна професійна частина "ПВК Вагнера" вже відійшла, і в місті залишилися зеки, які підготовлені істотно нижче", - додав Березовець.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

Читайте більше: