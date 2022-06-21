Окупантів "прасують" ракетами: ЗСУ завдали нового удару по Зміїному - джерело

ЗСУ завдали удару по російським окупантам на острові Зміїний / facebook.com/szgurets

У вівторок, 21 червня, підрозділи Збройних сил України завдали нового удару по російських позиціях на захопленому острові Зміїний у Чорному морі.

Як йдеться в повідомленні Каналу 24 з посиланням на джерела в спецслужбах, ракетна атака українських захисників виявилася результативною.

Підкреслюється, що українські військові вдарили кількома ракетами, які потрапили в цілі на Зміїному.

"Російська техніка горіла і вибухала", - уточнюється в повідомленні.

читайте такожВ окупантів великі втрати: ЗСУ завдали удару по позиціях РФ на Зміїному

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.

Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.

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