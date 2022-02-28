Окупант вивішує прапори України на своїй військовій техніці

facebook.com/CinCAFU

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України.

"Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені в населених пунктах Перемога, Нова Басань у Київській області, на автодорозі Красностав-Ніжин Чернігівської області", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися.

"Однак після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на поразку. Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - підкреслив Залужний.

читайте такожУльтиматумів не було, але переговори важкі: у Зеленського розповіли про діалог з РФРаніше ми повідомляли, що на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені. Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook, удар був у бік Києва.

"Кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені".

Читайте також: