Російські клуби та збірні відсторонили від усіх чемпіонатів

Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонила збірні та клуби Росії з футболу від участі в будь-яких змаганнях під своїми егідами, пише сайт УЄФА

Слідом за початковими рішеннями, ФІФА та УЄФА схвалили спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.

Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми".

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, відбулися перші переговори України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви і Києва.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими намітили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій

Далі відбудеться другий раунд переговорів.

Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.