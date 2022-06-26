"Розбили в пух і прах": окупанти відмовляються воювати, бо бояться ЗСУ - перехоплення розмови

Окупанти відмовляються атакувати, бо бояться ЗСУ / Макс Левин, Reuters

Російські окупанти бояться українських військових, бо ті накривають їх нищівним вогнем. Через це ворог боїться наступати та відмовляється ставати у стрій. Про це розповів окупант з "ДНР" у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки.

Він розповів, як ЗСУ "розбили в пух і прах" їхній підрозділ. Внаслідок цього було багато поранених та загиблих.

"Зранку як почали (обстрілювати - Главред) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали - а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Вам треба, ви й вертайтеся", - каже окупант.

Російський боєць розповідає про те, що ЗСУ раптово нападають на їхні позиції.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати у Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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