"Розбили в пух і прах": окупанти відмовляються воювати, бо бояться ЗСУ - перехоплення розмови

Окупанти жаліються на те, що ЗСУ нападають на них зненацька та завдають значних втрат.
Російські окупанти бояться українських військових, бо ті накривають їх нищівним вогнем. Через це ворог боїться наступати та відмовляється ставати у стрій. Про це розповів окупант з "ДНР" у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки.
Він розповів, як ЗСУ "розбили в пух і прах" їхній підрозділ. Внаслідок цього було багато поранених та загиблих.
"Зранку як почали (обстрілювати - Главред) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали - а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Вам треба, ви й вертайтеся", - каже окупант.
Російський боєць розповідає про те, що ЗСУ раптово нападають на їхні позиції.
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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.
Згодом стало відомо про відмови воювати у Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.
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