Загарбник з Бурятії так і не виконав свої обіцянки.
ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта з Бурятії. Олексій Леонтьєв заявляв, що путінська армія вторглася в Україну, щоб "зрівняти українців із землею".
Як повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан, Російський нацист був денацифікований 10 липня.
"Ще один зрівняльщик зламався", - написав Штефан. Він також опублікував фото ліквідованого окупанта і скріншот його коментаря в соцмережах.
У російських ЗМІ пишуть, що сержанту окупанту було 26 років. Служив Леонтьєв в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді в Улан-Уде. Воювати в Україні він хотів, перед початком вторгнення зі своєї Бурятії прибув до окупованого Росією Криму.
Ліквідований загарбник був 10 червня - за даними пропагандистів, в річницю свого весілля.
Також повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами. Воно поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації.
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