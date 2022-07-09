Окупант хотів "зрівняти з землею" українців, але помер у річницю свого весілля

Окупант хотів "зрівняти з землею" українця, але помер у річницю свого весілля / скріншот

ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта з Бурятії. Олексій Леонтьєв заявляв, що путінська армія вторглася в Україну, щоб "зрівняти українців із землею".

Як повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан, Російський нацист був денацифікований 10 липня.

"Ще один зрівняльщик зламався", - написав Штефан. Він також опублікував фото ліквідованого окупанта і скріншот його коментаря в соцмережах.

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У російських ЗМІ пишуть, що сержанту окупанту було 26 років. Служив Леонтьєв в 11 окремій десантно-штурмовій бригаді в Улан-Уде. Воювати в Україні він хотів, перед початком вторгнення зі своєї Бурятії прибув до окупованого Росією Криму.

Ліквідований загарбник був 10 червня - за даними пропагандистів, в річницю свого весілля.

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Також повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами. Воно поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації.

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