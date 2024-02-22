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Що може змусити Путіна вивести війська з України: генерал назвав 2 причини

Альона Вороніна
22 лютого 2024, 17:53
Поки що розраховувати на дестабілізаційні внутрішні процеси в РФ не доводиться, тому доведеться робити ставку на другий сценарій.
Игорь Романенко, Владимир Путин
Генерал сказав, що може змусити Путіна вивести війська з України/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

На сьогодні є дві причини, які можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна вивести свої війська з України. Перша можлива причина – успішні дії українських військових, друга – форс-мажорні обставини всередині Кремля.

Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Це можуть зробити успішні дії Сил оборони України та союзників, а також можуть вплинути форс-мажорні обставини всередині Кремля, що теж не виключено", – зазначив він.

Проте, за словами Романенка, попри усі очікування, зараз погіршення економічного і соціального стану країни-агресорки Росії не таке критичне, щоб спричинити дестабілізацію ситуації в РФ.

"Усі очікували погіршення економічного і соціального стану РФ, але поки що ці очікування не виправдовуються, оскільки це погіршення не настільки критичне, щоб призвести до дестабілізації ситуації в Росії. Тому розраховувати на внутрішні процеси в РФ поки що не доводиться. А тому нам потрібно працювати на те, щоб перемогти Росію силовим шляхом", – підсумував генерал-лейтенант запасу.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розкрив деталі про нові атаки РФ. За його словами, російські окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів – мають план захоплення нових територій.

Також раніше повідомлялося, що росіяни втрачають 60% техніки – у ЗСУ розкрили деталі боїв у "гарячій" точці. Окупанти висаджують піхоту якомога далі, щоб зменшити втрати техніки, зазначив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко прямо сказав про загрозу заморозки війни. Генерал вважає, що через недостатню допомогу Україні війна може сильно затягнутися.

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