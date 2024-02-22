Окупанти перекинули резерви: генерал армії розкрив про нові атаки РФ

Російські окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів - мають план захоплення нових територій.

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Окупанти хочуть захопити нові території / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж відреагував на те, що Інститут вивчення війни нещодавно заявив, що російські окупанти захопили село на Донеччині. Проте українські військові кажуть, що наразі там тривають бойові дії.

"Поки немає підтвердженої інформації. Наразі там тривають бойові дії. Якогось великого прориву немає, але маневри проведені під потужним впливом ЗСУ", - розповів Микола Маломуж для телеканалу "Еспресо".

Він також додав, що окупанти перекинули резерви до села Побєда та інших населених пунктів. Росіяни намагаються перекрити цей рубіж, проте українські військові зайняли додаткові позиції.

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"Сьогодні ЗСУ проводять ряд маневрів біля села Побєди, але ворог наростив потужні ресурси. Росіяни діють за схемою, як біля Авдіївки: попередні ракетні удари, застосування КАБів, ударні групи спецназу. Окупанти перекинули їх з цього напрямку до Побєди та інших населених пунктів. Тому дійсно, це черговий рубіж, який вони перекривають в даній ситуації. Але якщо говорити про перспективи, українські сили зайняли додаткові підготовлені позиції, або позиції, що дають можливість завдавати удари з більш вигідних висот і флангів", - додав він.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Сьогодні війська країни-агресора Росії продовжують вести наступальну операцію лише на одному стратегічному напрямку, сказав Вадим Скібіцький.

Ворог підтягнув резерви і перейшов в наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські військові отримують поранення від FPV-дронів, важкої артилерії, мінометів чи гранатометів, повідомив речник ЗСУ.

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