Роспропаганда зліпила з Путіна 'пілота', але з'явився ганебний нюанс

Російське телебачення весь день, 22 лютого, рапортувало про поїздку кремлівського диктатора Володимира Путіна в Казань. Телебачення країни-агресорки активно висвітлювало не тільки політ Путіна на стратегічному Ту-160М, але і "захопилося" тим, як їхній глава вміло "водив" КАМАЗ.
У своїх звітах пропагандисти навмисне звертали увагу на бойову авіацію ВКС РФ, якою скористався і Путін, бо вона нібито не має "аналогів у світі".
Деталі самого польоту в Кремлі не повідомляли, пославшись на "військову таємницю", проте літак сів на аеродромі в Казані.
Крім того, відразу низка пропагандистських ресурсів "поділилися" "враженнями" Путіна від польотів в небі.
"Звичайно, можна приймати (літак) до складу Збройних сил (Росії). Це справді нова машина! Багато в чому нова. Керується краще, видно навіть неозброєним непрофесійним поглядом. Надійність висока дуже. Це новий літак", - почав переконувати Путін.
Потім Путін пересів на КАМАЗ, щоб "проінспектувати" нещодавно відремонтовану дорогу. Пропагандисти - як завжди - "захопилися" побаченим.
Експерт Defense Express Іван Киричевський помітив, що Путіну показували виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160М на потужностях авіазаводу в Казані, де заодно можуть ремонтувати Ту-22М3.
За словами Киричевського, провоєнні пабліки були розчаровані, коли зрозуміли, що чотири Ту-160М, розміщені в ангарі, куди привели Путіна, насправді не нові зразки, а були або складені з радянських заготовок (Міноборони РФ їх досі не прийняло на озброєння), або проходили там модернізацію.
Раніше Главред писав, як спікер Єврокомісії з питань закордонних справ Пітер Стано порадив заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву звернутися до психіатра. При цьому Стано зазначив, що в Єврокомісії не реагують на дивні висловлювання, особливо тих, хто "відчайдушно шукає уваги, хоча є вічним номером два".
Ще раніше російська пропаганда зганьбилася фейком у ролику передвиборної кампанії Путіна. На відео, нібито в зоні бойових дій, в укриття до окупантів прибіг чоловік у військовій формі РФ з ящиком для збору анкет голосування. Проголосувавши, один з росіян відмовився говорити, за кого він віддав голос, посилаючись на таємницю голосування. Інший заявив, що він проголосував за президента, який назвав Одесу "російським містом".
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Єврокомісії порадили Медведєву звернутися до психіатра
- Україна може отримати ракети Taurus: Бундестаг прийняв найважливіше рішення
- Росіяни втрачають 60% техніки: у ЗСУ розкрили деталі боїв у "гарячій" точці