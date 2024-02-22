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Росіяни втрачають 60% техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв у "гарячій" точці

Руслана Заклінська
22 лютого 2024, 17:14
Окупанти висаджують піхоту якомога далі, щоб зменшити втрати техніки, зазначив Ілля Євлаш.
Росіяни втрачають 60% техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв у 'гарячій' точці
Росія за добу на Лимано-Куп’янському напрямку втратила майже 400 окупантів / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Смуга фронту поблизу населеного пункту Терни наразі є найгарячішою ділянкою на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це сказав начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти концентрують свої резерви у цьому районі та намагаються захопити оборонні позиції вздовж річки Чорний Жеребець. Євлаш наголосив, що "вся увага його (росіян - ред.) прикута саме туди".

Щодо ситуації в районі Куп’янська та Синьківки, Євлаш зазначив, що активність росіян там зменшилася. Кількість обстрілів та атак останнім часом трохи знизилася, однак вони відбуваються.

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"Зараз вони основну увагу приділяють укріпленню позицій, перегрупуванню, підготовці для подальшого наступу", - сказав Євлаш.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" зауважив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 725 обстрілів на Лимано-Куп’янському напрямку. Ворог використовував авіацію, у тому числі Су-25 та Су-35, а також застосовував керовані авіабомби та дрони.

У результаті 11 бойових зіткнень ЗСУ ліквідовали майже 400 окупантів та знищили 138 одиниць озброєння та військової техніки противника.

"60% техніки противник втрачає на підходах ще до рубежів розгортання, тому переважно намагаються висаджуватися свою піхоту якомога далі, щоб не втрачати свою техніку", - підкреслив Євлаш.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії вказується, що влада Росії намагається виправдати тривалість війни в Україні та масштаб російських втрат, зображуючи конфлікт як пряму боротьбу із Заходом. Пропагандисти намагаються переконати, що війна почалася як операція проти України, але тепер перетворилася на конфлікт із країнами Заходу, готуючи так населення до довготривалої війни.

Також генерал Микола Маломуж відреагував на повідомлення Інституту вивчення війни про захоплення села на Донеччині російськими окупантами. Він заявив, що наразі там тривають бойові дії і немає підтвердженої інформації про прорив росіян.

Крім цього, плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області у Кринках знаходиться в зоні вогневого захисту і підтримки військ. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що позиції будуть розширюватися, а окупанти стикаються з проблемами у забезпеченні через складну логістику.

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