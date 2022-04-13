В ОП штовхнули "політичний труп" Медведєва і відповіли на погрози через Медведчука

Дмитро Медведєв / Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, в якій він погрожує українській владі у зв'язку із затримання нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

На Банковій вважають, що Росія реанімує "політичних трупів". Про це радник глави ОП написав у своєму Telegram.

Він нагадав, що Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "схоже на сентенцію про бідного Медведчука".

Подоляк також зазначив, що Медведєв не робить ніякого впливу в Росії.

"У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом Росія постійно вдається до реанімації "політичних трупів", - додав він.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ВП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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