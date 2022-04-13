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З'явилася дружина Медведчука Оксана Марченко і грізно звернулася до Зеленського

13 квітня 2022, 17:39

Підозрюваний у державній зраді Медведчук "ні в чому не винен", вважає Марченко.

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З'явилася дружина Медведчука Оксана Марченко і слізно звернулася до Зеленського / скріншот

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського.

За її словами, українські спецслужби його "утримують незаконно", але не згадала, що в перші дні війни він і втік з-під варти.

"Прошу вас негайно вжити заходів щодо звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не виїжджав з країни. Він завжди виступав за мир, діалог і злагоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують з політичних мотивів. Його життя має бути в безпеці", - заявила Марченко.

Нагадаємо, раніше у Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок увечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.

Сама ж Марченко поспішно поїхала з України В Білорусь. Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду в п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00.

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Оксана Марченко Віктор Медведчук
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