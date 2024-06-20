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Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2024, 19:10оновлено 20 червня, 19:51
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Графіки вимкнення електроенергії 21 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів.
свет, отключение света
Графіки вимкнення світла на 21 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні 21 червня будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Вони будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Слід зазначити, що обсяги обмежень будуть більшими у період з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00.

"Причина – наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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