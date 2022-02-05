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У Зеленського рознесли фейк окупантів щодо переговорів Києва з бойовиками "ЛДНР"

5 лютого 2022, 19:51
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Не може бути жодних зобов'язань українських переговірників перед окупантами, підкреслив Михайло Подоляк.

Офіс президента
В Офісі президента прокоментували фейк окупантів / УНІАН

Юридичні зобов'язання представників України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу і в Нормандському форматі перед представниками окупаційних структур ОРДЛО відсутні, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував поширені низкою українських ЗМІ повідомлення з посиланням на представників самопроголошених республік про те, що нібито на зустрічі радників лідерів Нормандського формату в Парижі 26 січня поточного року "українська сторона в особі голови Офісу президента Андрія Єрмака взяла на себе зобов'язання під гарантії Німеччини і Франції представити в ТКГ письмову реакцію на всі пропозиції ОРДЛО по врегулюванню конфлікту на Донбасі з метою почати предметний і конструктивний діалог по їх обговоренню та погодженню", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, представники терористичних утворень "очікують" вже до моменту наступного засідання ТКГ, 9 лютого, отримати відповідь України щодо параметрів майбутнього режиму особливого статусу, зняття економічної блокади з ОРДЛО і звільнення затриманого так званого представника ОРДЛО в Спільному центрі з координації та контролю за припиненням вогню (СЦКК) на Донбасі.

"Безумовно, немає і не може бути ніяких юридично значущих зобов'язань українських переговірників перед будь-якими представниками окупаційних структур. З очевидної причини: немає таких "представників" в юридичному сенсі", - заявив Подоляк.

Крім того, за його словами, глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники України в ТКГ і Нормандському форматі "на 100% усвідомлюють певну неоднозначність корпусу Мінських документів в тому вигляді, як вони були узгоджені в 2014-2015 роках".

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"У зв'язку з чим неодноразово підкреслювалося, що, приймаючи рамковий характер Мінських документів, українська сторона наполягає на таких кроках в цих рамках, які гарантують Україні чесний і тривалий мир. А це можливо тільки при повній повазі до суверенітету України", - сказав він.

Як підкреслив Подоляк, після істотного обмеження трансляції в Україні пропагандистських російських телеканалів, блокування пропагандистських російських і проросійських медіа для нього"вкрай дивно бачити, що деякі українські ЗМІ беруть на себе функцію доставки повідомлень в інтересах окупантів".

"Це говорить не тільки про дуже недбале ставлення в таких ЗМІ до джерел повідомлень, але і про сильно розхитані моральні орієнтири. У цьому контексті зазначаємо, що будь-яке поширення в українських ЗМІ пропагандистських вкидань від окупантів, а також ігнорування задекларованих українською стороною принципових підходів до Мінського процесу є елементом свідомої або несвідомої колаборації з державою - агресором", - підсумував він.

Зустріч радників лідерів країн "Нормандії" по Донбасу

У Парижі 26 січня пройшла зустріч радників лідерів країн нормандського формату з питання вирішення конфлікту Росії та України на Донбасі. Київ на переговорах представляв глава офісу президента Андрій Єрмак, Москву-заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Як розповів Єрмак, учасники переговорів провели аудит Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили готовність продовжувати роботу з метою пошуку компромісу щодо реалізації "Мінська".

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ТКГ нормандські переговори Михайло Подоляк
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