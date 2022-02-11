"Позиція України непохитна": Козак образився на відмову Єрмака вести прямі переговори з бойовиками

Дмитро Козак висловив своє невдоволення відмов України на прямі переговори з представниками ОРДЛО / скріншот

Представник РФ на переговорах політичних радників глав держав нормандського формату Дмитро Козак залишився незадоволеним позицією представника України Андрія Єрмака.

Делегати визнали, що зустріч 10 лютого не завершилася з будь-якими відчутними успіхами або підписанням спільного документа. Але якщо Єрмак акцентував увагу на налаштованості сторін до діалогу, то Козак - на розбіжностях, які не вдалося подолати, пише "24 канал".

"На жаль, майже 9 годин переговорів завершилися без будь-яких відчутних результатів, виражених в документах. Ми спробували узгодити підсумковий документ - на основі попередніх домовленостей. Проте подолати розбіжності в трактуванні Мінських домовленостей сьогодні не вдалося",- заявив Дмитро Козак за їх підсумками зустрічі, яка тривала 9 годин.

За словами російського представника, головною на порядку денному переговорів 10 лютого стояла тема політичних аспектів Мінських домовленостей – зокрема особливий статус Донбасу, закріплений в Конституції України. І, мовляв, з Францією і Німеччиною "на словах" було в Росії взаєморозуміння з приводу порядку вирішення цього питання.

читайте такожУдар України по Росії та ініціативи "ЛДНР": Гармаш заявив про відмову Києва від "документів" ОРДЛО"Проте позиція України непохитна. Відмовилися в проекті підсумкового документа навіть цитувати Мінські угоди, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій (ОРДЛО, – ред.) має вирішуватися в процесі консультацій з представниками окремих районів (мова про прямі переговори Києва з проросійськими бойовиками, – ред). Це - наріжна розбіжність, яку Україна відмовилася узгодити", - заявив Козак.

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Зустріч радників глав країн нормандської четвірки

У Берліні 11 лютого завершилися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки.

Зустріч політичних радників у Німеччині тривала майже 9 годин.

Україну на переговорах представляв керівник офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Тим часом Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Як заявив під час брифінг заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

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