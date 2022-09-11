Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ

Полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ / скріншот з відео

Полонений Російський танкіст розповів приголомшливу в своєму ідіотизмі історію бою з ЗСУ, в результаті якого, він, власне, опинився в полоні. Розповідь окупанта записав на відео блогер Володимир Золкін.

Діалог вийшов такий:

"Кругову оборону не зайняли, тому що у нас танк не стріляє.

Видео дня

- А навіщо ви їздили на танку, який не стріляє? […]

- У вас одні танки стріляють, але не їздять, а інші їздять, але не стріляють?

- Виходить, так. Командування таке".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Інші новини: