'Навіщо ви сюди приперлися?': боєць ЗСУ накричав на 20-річних полонених росіян

Полонені росіяни запевняють, що нібито не знали про те, що їхали в Україну на війну.
В ході триваючих контрнаступальних дій Збройні сили України продовжують брати в полон російських окупантів.
Нерідко серед них виявляються 20-річні призовники з різних кінців РФ. Відео з новими полоненими-росіянами з'явилося в Мережі.
Окупанти повідомили, що вони родом з різних куточків РФ – Брянська, Саратова та Калінінградської області.
При цьому полонені росіяни запевняють, що нібито не знали про те, що їхали в Україну на війну.
У той же час один з бійців ЗСУ емоційно звернувся до полонених і нагадав, що ще кілька років тому у нього було безліч друзів в РФ, а тепер Росія стала ворогом.
"У мене батько загинув на війні місяць тому... Я хочу жити мирно, працювати в школі, виховувати дітей, з дружиною жити. Навіщо (нецензурно – ред.) ви сюди приперлися? Ми жили нормально, всі раділи життю. Навіщо (нецензурно - ред.) ви тут потрібні?", - додав боєць ЗСУ.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
Читайте ще:
- Засовував цвяхи в ніс і бив себе сокирою: у Балаклії заступником мера призначили учасника талант-шоу
- ЗСУ наступають на Харківщині: звільнена частина Балаклії, війська РФ відходять з позицій-ISW
- ЗСУ оточили війська РФ у Балаклії і продовжують наступ на Харківщині – російський пропагандист