'Навіщо ви сюди приперлися?': боєць ЗСУ накричав на 20-річних полонених росіян

Полонені солдати РФ / Скріншот

В ході триваючих контрнаступальних дій Збройні сили України продовжують брати в полон російських окупантів.

Нерідко серед них виявляються 20-річні призовники з різних кінців РФ. Відео з новими полоненими-росіянами з'явилося в Мережі.

Окупанти повідомили, що вони родом з різних куточків РФ – Брянська, Саратова та Калінінградської області.

Видео дня

При цьому полонені росіяни запевняють, що нібито не знали про те, що їхали в Україну на війну.

У той же час один з бійців ЗСУ емоційно звернувся до полонених і нагадав, що ще кілька років тому у нього було безліч друзів в РФ, а тепер Росія стала ворогом.

"У мене батько загинув на війні місяць тому... Я хочу жити мирно, працювати в школі, виховувати дітей, з дружиною жити. Навіщо (нецензурно – ред.) ви сюди приперлися? Ми жили нормально, всі раділи життю. Навіщо (нецензурно - ред.) ви тут потрібні?", - додав боєць ЗСУ.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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