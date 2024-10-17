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Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок

Анна Ярославська
17 жовтня 2024, 06:48оновлено 17 жовтня, 07:34
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Тривогу в столиці України оголошували чотири рази.
Дрон, атака дронов, ПВО
Вночі РФ атакувала Київ дронами / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

У ніч на 17 жовтня в Києві оголошували повітряну тривогу через фіксацію російських ударних дронів. У столиці було чути вибухи. Влада заявляла про роботу ППО.

Сигнал про повітряну атаку пролунав у столиці близько 01:53. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Києва рухається ворожий ударний безпілотник.

О 2:00 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив про роботу сил ППО в столиці.

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Жителів Києва закликали негайно прямувати в укриття і не залишати безпечні місця до відбою повітряної тривоги.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Вночі в Києві було чути вибухи, РФ атакувала дронами: пошкоджено житловий будинок
​Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Зранку голова КМВА Сергій Попко повідомив, що на Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

"З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

Внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Даних щодо потерпілих не надходило.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.

У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що станом на 07:00 унаслідок протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Унаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників було локаційно втрачено в різних регіонах України.

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