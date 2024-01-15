Один знищили, залишилося чотири: А-50 наводив ракети й шпигував за ЗСУ – експерт

У небі над Україною окупанти використовували три літаки А-50, пояснив Петро Мазін.

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В Україні знищили А-50 окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Знищений в акваторії Азовського моря російський літак А-50 виконував функції розвідки, виявлення і управління, а також управляв діями всієї авіації і піхоти, розповів екс-начальник зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" Повітряних сил, полковник у відставці Петро Мазін.

"З висоти все видно краще, ніж коли на землі сидиш. Він бачить обстановку на позиціях своїх військ, на позиціях противника. І керує діями всієї авіації і піхоти, наземних військ і артилерії", - пояснив він у коментарі виданню Ліга.

За його словами, таких літаків в небі над Україною використовували три: на півночі, сході (Донецьк, Луганськ) і на півдні (район Азовського моря). "Тепер росіянам доведеться робити перегрупування і знімати ці літаки звідкись ще",-говорить він.

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У свою чергу військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко уточнює, що один літак в залежності від модифікації коштує від $300 до $400 мільйонів, але з урахуванням унікальності систем – його ціна набагато вище.

Він пояснює, що А-50 є незамінною одиницею розвідувального функціоналу в російських військах. Його використовують, щоб фіксувати злети і знаходження в повітряному просторі України тактичної винищувальної авіації, пуски ракет, крилатих ракет, наприклад тих же Storm Shadow/SCALP-EG.

Крім того, ці літаки здатні своєю розвідувальною інформацією і взаємодією з комплексами ППО – наприклад, С-400 – збільшувати дальність ураження цілі до 400 кілометрів.

Коваленко додав, що A-50 у росіян в принципі було всього дев'ять і більше таких літаків в РФ не виробляють: "Один знаходиться на нескінченній модернізації, два – небоєздатні. Ще один був пошкоджений в Білорусі і вже рік на ремонті. Чи вийде він з нього - питання, тому що у росіян проблеми з ремонтом таких складних електронних систем. Тепер збили ще один - так що залишається чотири боєздатних літака цього типу".

Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в приазов'ї.

Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

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