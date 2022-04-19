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Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІ

19 квітня 2022, 14:45

Це допоможе підвищити боєздатність України і водночас розлютить Росію, кажуть у британському військовому командуванні.

Ракетна установка Stormer/ Вікіпедія

Уряд Великої Британії планує передати Україні для захисту від російської агресії броньовані ракетні установки Stormer, за допомогою яких відбувається запуск ракет Starstreak.

Розгортання групи таких ракетних комплексів спільно зі 120 бронетранспортерами, які раніше також пообіцяли Україні у Великій Британії, означатиме значне збільшення постачання британського важкого озброєння, пише The Sun. Зазначається, що раніше західні держави надавали лише переносну зброю.

"Не секрет, що Британія зобов’язалася допомагати Україні своїми протиповітряними можливостями. Міністр оборони (Бен Уоллес – ред.) цього тижня зробить заяву в парламенті", – цитують у виданні слова свого джерела.

Отримання Україною ракетних комплексів Stormer допоможе сильно покращити її боєздатність, каже екскомандувач британськими військами в Афганістані полковник Річард Кемп. Він наголосив, що такі системи є надзвичайно ефективними і високомобільними, тому допоможуть завдати сильної шкоди армії РФ під час її атак. При цьому британський полковник застеріг, що Росію інформація про надання Україні таких ракетних комплексів просто розлютить.

Ракетні установки Stormer – що про них відомо

Установка Stormer HVM має восьмизарядну пускову установку на даху. Крім цього, всередині є місце, щоб розмістити ще вісім ракет. Ці ракети можуть збивати літаки та гелікоптери противника, які рухаються на низькій висоті – до 5 кілометрів. Вага такої установки становить 13 тонн.

За даними джерел видання The Sun, роботу цих ракетних комплексів Міноборони Британії продемонструвало представникам України під час виставки в Солсбері-Плейн, яка відбулася два тижні тому.

Очікується, що Stormer можуть доставити в Україну за декілька днів літаками С-17. Для того, щоб ними користуватися, потрібен буде тільки екіпаж із трьох осіб – водій, командир і навідник.

Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, Україна уже отримала від Міністерства оборони Великої Британії першу партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Повідомлялося, що Британія разом із союзниками передасть Україні ще більше летального озброєння. Йдеться про артилерію і засоби ППО.

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у межах цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що позиція Вашингтона щодо надання Україні зброї і військової техніки не зміниться після погроз Кремля західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську армію. За словами Кирила Буданова, першочергово потрібні артилерійські системи і танки.

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