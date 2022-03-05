Одеса неприступна: тільки за сьогодні там знищили 3 літаки РФ

УНІАН

На території Одеської області сили протиповітряної оборони України збили три літака РФ.

Як повідомив начальник Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко, всі пілоти затримані.

"Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожих винищувачі! Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один з винищувачів, який впав у море недалеко від Одеси, інший впав на півночі області. Зараз пілотів захопили і везуть на допит. Мінус два літаки, це десятки збережених життів", - написав він ще вдень.

Вже у вечірньому "зведенні" він повідомив про третій ворожий літак, який вдалося збити ЗСУ.

Нагадаємо, раніше бійці Збройних сил України знищили у Чернігівській області два російські літаки Су-25, які бомбили мирних жителів.

Також ми повідомляли, що на Миколаєві ЗСУ знищили чотири вертольоти противника.

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