Кулеба обговорив з Блінкеном постачання зброї та ізоляцію Росії

Кулеба і Блінкен узгодили кроки щодо посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулась на кордоні України та Польщі.
Ключовими темами розмови стали:
- подальші санкції проти РФ,
- постачання додаткової зброї для захисту України,
- ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.
Кулеба і Блінкен узгодили ще кроки з посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.
"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що Україна не існує як незалежної держави. Український народ зараз щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість і цілеспрямованість українців з підтримкою США і всього світу переможе. Я кажу це прямо", - підсумував Ентоні Блінкен.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.