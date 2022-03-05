Кулеба обговорив з Блінкеном постачання зброї та ізоляцію Росії

Кулеба зустрівся з Блінкеном / фото МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулась на кордоні України та Польщі.

Ключовими темами розмови стали:

подальші санкції проти РФ,

постачання додаткової зброї для захисту України,

ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.

Кулеба і Блінкен узгодили ще кроки з посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що Україна не існує як незалежної держави. Український народ зараз щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість і цілеспрямованість українців з підтримкою США і всього світу переможе. Я кажу це прямо", - підсумував Ентоні Блінкен.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.