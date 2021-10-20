Черга до київського крематорію з катафалків сьогодні становить близько двох годин - Радуцький

Михайло Радуцький дорікнув нардепам і співробітникам апарату ВР/ facebook.com/radutskyy

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький озвучив моторошну інформацію - до київського крематорію вишикувалася черга з катафалків з тими, хто помер від коронавірусу.

"Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількістю померлих... черга до київського крематорію сьогодні з катафалків становить близько двох годин", - заявив Радуцький під час сьогоднішнього засідання Ради

читайте також"Це не чергова страшилка": у Львові пацієнтам з коронавірусом ампутували ногиПри цьому Радуцький дорікнув нардепам і співробітникам апарату ВР, у яких немає протипоказань до щеплень, а вони не хочуть вакцинуватися.

"Велика кількість депутатів, співробітників апарату Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані, не маючи для цього протипоказань. Що ми вимагаємо від людей?",- підкреслив голова Комітету з питань здоров'я нації.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

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За минулі 24 години було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495; одужали - 7 605 осіб.