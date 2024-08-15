Дуже складно утримати позиції: ЗСУ переміщуються через пожежі на фронті

Протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, було відбито одразу сім атак.

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ЗСУ переміщуються через пожежі на фронті / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Армія країни-агресорки Росії активізувалася у Херсонській області на лівому березі Дніпра. Українським військовим доводиться переміщатися через пожежі, спричинені обстрілами. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

За його словами, протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак.

"При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції", – сказав Лиховій. відео дня

Він зауважив, що в таких умовах для ЗСУ є велика необхідність переміщатись.

Речник також додав, що загалом ворог не змінював своєї тактики, до того ж ознак формування ударних сил для російського наступу виявлено не було.

Хто такий Дмитро Лиховій Дмитро́ Ві́кторович Лихові́й — український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня", зазначає Вікіпедія

Ситуація в Кринках - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники продовжують виконувати бойові завдання поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини, а також на островах у цьому районі. Найгарячішим напрямком залишається Придніпровський.

Лиховій наголосив, що ЗСУ успішно утримують свої позиції на островах Дніпра. Під час останніх атак російських окупантів українські воїни змогли запобігти втраті позицій.

Військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що Збройні Сили України змістилися на захід і били по окупантах на лівому березі. За аналізом аналітика, можна очікувати, що росіяни спробують продовжити наступ — перейти на правий берег Дніпра.

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