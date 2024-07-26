'Немає змоги тримати оборону': в ЗСУ розкрили критичну ситуацію в районі Кринок

Придніпровський напрямок залишається "найгарячішим", там щодня відбуваються штурми російських окупантів, розповів Дмитро Лиховій.

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На лівому березі Дніпра тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: 501 окремий батальйон морської піхоти

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини, а також на островах у цьому районі. Найгарячішим напрямком залишається Придніпровський. Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі "Крим.Реалії".

"Була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", - сказав речник.

За його словами, в операційній зоні угруповання "Таврія" Придніпровський напрямок залишається "найгарячішим". Там щодня відбуваються ворожі штурми.

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"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними", - зазначив Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавити" лінію фронту на багатьох напрямках, через що українські військові змушені були відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Морська піхота повідомила, що більшість позицій в Кринках були зруйновані внаслідок інтенсивного ворожого вогню. Однак українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра та завдавати російським військам значних втрат.

Крім цього, військовий аналітик Роман Погорілий зазначив, що після підірваного у селі останнього бліндажа 17 червня росіяни намагаються закріпитися на руїнах Кринок. За його словами, є ймовірність, що окупанти спробують просунутися на правий берег Дніпра.

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