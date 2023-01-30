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"Через два-три дні вже будуть рівняти з землею": бійці розповіли про загострення під Бахмутом

30 січня 2023, 22:49
Військові відверто зізнаються, що зараз на їхніх позиціях зброя номер один навіть не кулемет, а лопати і кирки.
'Через два-три дні вже будуть рівняти з землею': бійці розповіли про загострення під Бахмутом
Українські захисники розповіли про загострення під Бахмутом / 1 ОБрСпП імені Івана Богуна

Російські окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до Бахмута. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилась кількість піхотних зіткнень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

"Здається, що загострилася. Більше стрілкового, тепер атаки і вночі, і вдень. І навіть зараз, бачте, сніг, а БПЛА не літає, тяжко коригувати, але там стрілковий бій все одно йде", - розповідають бійці.

Військові відверто зізнаються, що зараз на їхніх позиціях зброя номер один навіть не кулемет, а лопати і кирки. Як запевняють захисники, воювати проти оскаженілого ворога значно легше, ніж заглиблюватися у промерзлу землю Донеччини.

"Мені здається, що копати складніше, ніж воювати! Найголовніше – викопати траншею. Елементарно, бо хороший солдат – це окопаний солдат, а котрий бігає, стріляє – це одноразовий солдат", - каже боєць з позивним "Мороз".

Як зазначив інший захисник, наразі у них дуже мало часу, адже ворог наближається і рівнятиме все з землею. Воїни мають лише два-три дні, щоб окопатися.

"Очікуємо, що цю посадку через два-три дні вже будуть рівняти з землею. Тому у нас є цей маленький час, щоб підготуватися. Копаємо, працюємо, тому що часу дуже мало", - каже "Коуч".

Воїни стверджують, що загарбники, як пліснява – розростаються і намагаються займати всі будівлі довкола. Проте захисники переконані, що спільними зусиллями ворога вдасться виснажити. Далі, певні наші бійці, буде і український наступ.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України
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