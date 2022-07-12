Роблять три ін'єкції перед атакою: окупанти масово вмирають від передозування наркотиками

Військові РФ йдуть у бій під дією наркотичних препаратів/ Фото instagram.com/armyrussian

Передові підрозділи російських окупантів вже тривалий час на оперативному рівні постачають додатковими порціями наркотичних анальгетиків. Офіцери на місцях рекомендують бійцям робити ін'єкції безпосередньо перед наступами, щоб вгамувати паніку. У багатьох російських військових вже сформувалася серйозна наркотична залежність.

Як пише 24 канал з посиланням на українські спецслужби, вживання промедолу призводить до збільшення кількості загиблих у боях, але дозволяє генералам забезпечувати наступ піхоти на українські позиції.

"Досвідчені" окупанти, яких призначили керувати підрозділами невмотивованої піхоти, підказали мобілізованим використовувати препарат перед боєм.

"Ефективність "обдовбаних" підрозділів стрімко підвищилася, внаслідок чого поставки промедолу у військо істотно збільшили. Поки боєздатність деяких підрозділів російських окупантів повністю залежить від того, чи є у воїнів в аптечках промедол", - йдеться у повідомленні.

Масове використання промедолу як засобу для боротьби зі страхом українські спецслужби зафіксували серед мобілізованих на Донбасі бойовиків так званих "республік" і російських строковиків під час боїв на Луганському напрямку.

Щоби вгамувати почуття страху, російські солдати роблять по три ін'єкції, що почало призводити до передозування. Таким чином сотні російських окупантів помирають не від куль чи уламків, а від наркотиків. У посадках захисники України все частіше знаходять безліч трупів з піною в роті, а поруч з ними – шприци-тюбики.

Довідка. Тримеперидин (Промедол) - лікарський препарат з групи наркотичних анальгетиків. Має знеболюючу, а також спазмолітичну дію на гладку мускулатуру. Розроблений на початку 50-х років в СРСР.

Як повідомляв Главред, ще в квітні стало відомо, що поранені російські окупанти не отримують належну медичну допомогу і помирають, бо штатні медики в бойових підрозділах – це великий дефіцит. До того ж не всі вони володіють необхідними навичками і досвідом.

Нагадаємо, російську армію відправили на війну в Україну з аптечками, засоби першої допомоги в яких були випущені 39 років тому.

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