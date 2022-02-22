Обстріли Попасної: без води залишилися тисячі жителів, школа та дитсадочок

Попасна залишилася без води

У місті Золоте-3 було пошкоджено електропостачання водонапірної станції в наслідок обстрілів. Через що без водопостачання залишилися 3 312 жителя інформує сайт МВС України.

Сьогодні під час обстрілів було пошкоджено електропостачання водонапірної станції в місті Золоте-3 (колишній Стахановець). Місцеве енергозабезпечуюче підприємство через напруженість ситуації не має можливості оперативно розпочати ремонтні роботи.

У зв'язку з цим, подача води до центральної частини міста Попасна, Сєвєродонецького району тимчасово відбуватися не буде. Без водопостачання залишилися 3 312 абонента.

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Зокрема, без водопостачання залишилася місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Всі вони оснащені ємностями для води на 2-4 тонни, на території деяких з них знаходяться діючі свердловини.

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР " та "ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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