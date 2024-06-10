'Окупація' Рижівки та наступ на Сумщину: Зеленський терміново скликав Ставку

Володимир Зеленський повідомив, що на південних напрямках ситуація загалом без змін, але ЗСУ продовжують посилювати позиції.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ставка розпочалась із доповіді Головкома.

"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - поділився Зеленський ситуацією на фронті.

Також відомо, що на Харківщині тривають наші контрударні дії. Українська розвідка слідкує, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить.

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На Донеччині найбільш важка ситуація - Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

На південних напрямках ситуація загалом без змін. Однак, ЗСУ продовжують посилювати позиції.

"Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - підсумував Зеленський.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ здійснили "потужний ривок" і контратакували у Харківській області. Війська РФ начебто захопили кілька українських позицій і просунулися в районі Липців, та почали штурм агрегатного заводу у Вовчанську. РФ "не вдалося" успішно провести наступальні операції на півночі Харківської області.

ЗСУ може отримати дозвіл бити зброєю Заходу по тилових районах Росії. Дозвіл США на удари по території Росії з американської зброї, на 16% зменшили розмір "недоторканної" території агресора. Зараз ведуться активні дискусії про дозвіл на атаки без обмежень.

Літак Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по території Росії. Точним ударом української авіації було уражено військовий об'єкт на території агресора Росії в Бєлгородській області, пишуть британські журналісти. Наразі немає інформації про те, який тип боєприпасу було застосовано під час удару.

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