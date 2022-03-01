Обстріл військової частини в Охтирці: загинули понад 70 осіб

Охтирка на Сумщині найбільше потерпає від дій ворога. Вона першою почала давати відсіч окупантам, розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
В результаті артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці Сумської області кількість загиблих може досягати понад 70 осіб.
"Охтирка страждає найбільше, вона першою почала давати відсіч ворогові", - розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі 1+1.
Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.
"Загиблих багато. Зараз готують місця на кладовищі – під 70 померлих українських бійців. Дані наших двохсотих готуємо", - повідомив Живицький.
Він запевнив, що ворог теж отримує по заслузі.
"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", - додав голова ОДА.
Як повідомляв Главред, на Охтирку в Сумській області російські загарбники скинули заборонені в усьому світі вакуумні бомби.
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