Обстріл військової частини в Охтирці: загинули понад 70 осіб

В Охтирці продовжують розбирати завали / Фото t.me/Zhyvytskyy

В результаті артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці Сумської області кількість загиблих може досягати понад 70 осіб.

"Охтирка страждає найбільше, вона першою почала давати відсіч ворогові", - розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі 1+1.

Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.

"Загиблих багато. Зараз готують місця на кладовищі – під 70 померлих українських бійців. Дані наших двохсотих готуємо", - повідомив Живицький.

Він запевнив, що ворог теж отримує по заслузі.

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"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", - додав голова ОДА.

Як повідомляв Главред, на Охтирку в Сумській області російські загарбники скинули заборонені в усьому світі вакуумні бомби.

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