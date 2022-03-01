Ворожа техніка палає: копи на Харківщині похвалилися знищенням танків РФ

Поліція показала в соцмережах, що залишилося від ворожих танків після успішної атаки українських сил.
У місті Дергачі Харківської області поліцейські знищили два танки російських окупантів.
Важка військова техніка була з повним боєкомплектом і позначена буквою Z. Відповідне відео опубліковано прес-службою ГУ НП в Харківській області
Поліція показала в соцмережах, що залишилося від ворожих танків після успішної атаки українських сил.
"Знищено два російські танки", - додали копи Харківщини.
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Нагадаємо, жителі Городні в Чернігівській області заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру.
Городянам вдалося зупинити окупантів - ті розвернулися.
Автор: Олексій Тесля