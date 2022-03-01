Окупанти РФ пішли на штурм Херсона: мер пообіцяв - місто вистоїть

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Окупанти РФ в ніч на 1 березня почали штурм Херсона. Наступ противника відбувається з боку аеропорту до Миколаївського шосе і кільця близько холодокомбінату.

"За інформацією очевидців, ворог наступає з боку аеропорту до Миколаївського шосе і кільця у холодокомбінату", - говориться в повідомленні Держспецзв'язку.

У свою чергу мер міста Ігор Колихаєв говорить, що на в'їздах до Херсона ворожа армія встановила блокпости.

"Складно сказати, як буде розвиватися ситуація далі. Але зараз я в своєму кабінеті і координую роботу міських служб, щоб вранці Ви прокинулися у відносно спокійному місті. Ми всі не спимо багато днів поспіль, ми всі втомилися, як і ви. Але це не привід робити необдумані вчинки", - підкреслив він.

Колихаєв додав, що Херсон вистоїть, закликавши громадян зберігати спокій і розсудливість - і не виходити на вулиці під час дії "комендантської години".

Нагадаємо, на в'їзді до міста Херсон Збройні Сили України розбили військову колону російської армії, яка раніше стояла в Куйбишевому. Її спалили. Українські військові обіцяють продовжувати боротися з ворогом.