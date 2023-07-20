РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів – Білий дім

У США заявили, що є ознаки готовності Росії атакувати цивільні вантажні судна у Чорному морі. Це серйозно вплине на продовольчу безпеку.

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РФ готується влаштувати морську блокаду українських портів, зазначають у Білому домі/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Адміністрація США висловила стурбованість через атаки країни-агресорки РФ на українські портові міста. У Білому домі вважають, що Росія намагається відновити блокаду українських портів.

Дії РФ можуть серйозно вплинути на продовольчу безпеку. Про це заявила заступниця речника Білого дому Олівія Делтон під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Наразі ми спостерігаємо, як третій день поспіль відбуваються російські атаки ракетами й безпілотниками на портові міста.., що є частиною нападів на Україну та спроб, по суті, відновити блокаду українських чорноморських портів", – зазначила Делтон.

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Також вона наголосила, що спостерігаються ознаки готовності країни-агресорки Росії атакувати цивільні вантажні судна.

"Ми бачили ознаки того, що вони… готуються до потенційних атак проти цивільних суден, які перевозять зерно Чорним морем", – сказала представниця Білого дому.

У РФ почали виправдовуватися за шантаж

Варто зазначити, що окремі представники країни-агресорки Росії "дали задню" і почали виправдовуватися, нібито РФ не готує атаки на цивільні судна у Чорному морі. Так, посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, нібито "спроби приписати Росії підготовку атак на цивільні судна – фальсифікація чистої води". Відповідна заява була опублікована у Telegram-каналі російського відомства.

Ніби забувши про заяву російського Міноборони з шантажем і погрозами, Антонов зазначив, нібито такі дії "повністю суперечить підходам" Росії, після чого напав зі звинуваченнями на США за реакцію Білого дому на російський шантаж. Він сказав, нібито США подібними заявами намагаються "підірвати довіру" до РФ.

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про таке рішення заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков. За його словами, РФ нібито "повернеться до угоди, як тільки частина домовленості, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що 00:00 четверга, 20 липня, будуть вважати залученими у війну ті країни, судна яких будуть слідувати в чорноморські порти України. Країна-агресорка Росія розглядатиме ці судна як потенційних перевізників вантажів військового призначення. При цьому Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди".

У Зеленського відповіли на шантаж РФ щодо "зернової угоди". Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що причиною того, що Путін знову почав шантажувати Україну "зерновою угодою", є відсутність міжнародної реакції на терористичні дії країни-агресорки РФ.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

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