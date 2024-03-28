Війна вбила його батьків: мережу розчулило фото воїна на руїнах рідного дому

Внаслідок російського ракетного удару 22 березня відразу 2 сім'ї військових у Хмельницькому по суті залишились без житла та майна.

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Військовий до сьогодні розбирає завали свого з батьками дому / Колаж Главред, фото: Альбіна Карман

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькому російською стратегічною авіацією 22 березня військовий Євген Корольков втратив батьків. Про це у Facebook розповіла журналістка Альбіна Карман, опублікувавши фото військовослужбовця поблизу завалів будинку.

За словами журналістки, крім батьків Євгена, поранення також дістала його невістка Марія, дружина старшого сина, який також військовий. Жінка зараз знаходиться в реанімації.

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"Хотіла показати вам очі цього доброго і сильного чоловіка, який до сьогодні розбирає завали свого з батьками дому", - написала вона.

В коментарі "Суспільному" Євген Корольков зазначив, що зараз знаходиться у відпустці і згодом має знову вирушити на фронт.

До того часу, каже, хоче встигнути прибрати руїни, бо сім’я його та сина залишилася без дому. Зараз живуть у друзів.

"Ми зараз фактично безпритульні, у нас нема ні житла, ні майна. Ото трохи тих речей, що були, що ми з собою в сумці взяли — все. Немає ні вдітися, ні взутися, ні голову прихилити", — говорить чоловік.

Що відомо про ракету Х-101 Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія. За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.

Ракетний удар по Україні 22 березня - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уранці 22 березня під час масованих обстрілів російські окупанти завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, зазначивши, що ракети потрапили у об'єкти інфраструктури та цивільні будинки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив влучання ракет у об'єкти генерації та розподілу енергії в різних областях країни. За його словами, цей ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури є наймасштабнішим за останній час.

Внаслідок ракетних ударів було зафіксовано безліч постраждалих та кілька загиблих. Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

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