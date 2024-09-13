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Оборону РФ прорвали за 30 км від Курської дуги: у ЗМІ сказали, чому ЗСУ зупинилися

Руслана Заклінська
13 вересня 2024, 23:39
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Останній прорив ЗСУ, який стався буквально день тому, був майже хрестоматійним прикладом маневру, заявив аналітик Forbes Девід Екс.
Оборону РФ прорвали за 30 км від Курської дуги: у ЗМІ сказали, чому ЗСУ зупинилися
ЗСУ прорвали оборону за понад 30 кілометрів від Курської дуги / Колаж: Главред. фото: 117 окрема механізована бригада

ЗСУ здійснили успішний прорив у Курській області РФ. Проте заходи, вжиті українцями для розмінування за межами прориву, були явно недостатніми, тому просування зупинилося. Про це пише аналітик Девід Екс для американського видання Forbes.

За його словами, напередодні контрнаступу на півдні України, який розпочався у червні 2023 року, українські бригади споряджалися та готувалися до одного з найскладніших маневрів у сухопутній війні - прориву. Торішня спроба прориву завершилася невдачею, стверджує Екс.

"Тобто швидке проникнення саперів і допоміжних машин крізь ґрунтові та бетонні укріплення - часто під вогнем, щоб танки і піхота могли прорватися. Торішні прориви, за великим рахунком, були катастрофою, оскільки українські війська загрузли в найгустіших мінних полях у світі, а потім потрапили під вогонь російської артилерії і вертольотів", - зазначили у статті.

відео дня

Цього року українські війська отримали новий шанс для прориву. 6 серпня близько десятка батальйонів із восьми українських бригад – армійських, десантних і територіальних – увійшли в Курську область на південному заході Росії.

Аналітик наголосив, що останній успішний прорив, який стався буквально днями, був "хрестоматійним прикладом маневру".

"Він працював... поки не зупинився. Українці прорвалися, але далеко не пішли. Поки безпілотник спостерігав зверху, а принаймні один танк маячив неподалік, інженерна машина (судячи з усього, колишній радянський ІМР-2, оснащений мінним тралом) прокладала собі шлях через насип, через траншею, через другий насип і потім через низку бетонних танкових загороджень", - пише аналітик.

Екс додав, що поки піхота пробиралася через пролом і починала розчищати другу траншею, ІМР-2 просунувся глибше на російську територію, але нарвався на міну. Аналітик наголосив, що хоча початковий прорив був успішним, заходи з розмінування за його межами були недостатніми.

"Цікавим є місце розташування цього прориву - на південь від російського села Новий Шлях, за понад 30 кілометрів на захід від основного Курського виступу. Можливо, прорив був частиною несподіваної локальної операції - можливо, розвідки сил перед новими українськими атаками, покликаними підтримати операцію під Курськом", - припустив він.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Оперція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, в Курській області ЗСУ йдуть уперед. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Водночас у Defense Express розкрили, що відбувається на Курщині. Сергій Згурець заявив, що ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії.

Як повідомляв Главред, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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