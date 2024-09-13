Оборону РФ прорвали за 30 км від Курської дуги: у ЗМІ сказали, чому ЗСУ зупинилися

Останній прорив ЗСУ, який стався буквально день тому, був майже хрестоматійним прикладом маневру, заявив аналітик Forbes Девід Екс.

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ЗСУ прорвали оборону за понад 30 кілометрів від Курської дуги / Колаж: Главред. фото: 117 окрема механізована бригада

ЗСУ здійснили успішний прорив у Курській області РФ. Проте заходи, вжиті українцями для розмінування за межами прориву, були явно недостатніми, тому просування зупинилося. Про це пише аналітик Девід Екс для американського видання Forbes.

За його словами, напередодні контрнаступу на півдні України, який розпочався у червні 2023 року, українські бригади споряджалися та готувалися до одного з найскладніших маневрів у сухопутній війні - прориву. Торішня спроба прориву завершилася невдачею, стверджує Екс.

"Тобто швидке проникнення саперів і допоміжних машин крізь ґрунтові та бетонні укріплення - часто під вогнем, щоб танки і піхота могли прорватися. Торішні прориви, за великим рахунком, були катастрофою, оскільки українські війська загрузли в найгустіших мінних полях у світі, а потім потрапили під вогонь російської артилерії і вертольотів", - зазначили у статті.

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Цього року українські війська отримали новий шанс для прориву. 6 серпня близько десятка батальйонів із восьми українських бригад – армійських, десантних і територіальних – увійшли в Курську область на південному заході Росії.

Аналітик наголосив, що останній успішний прорив, який стався буквально днями, був "хрестоматійним прикладом маневру".

"Він працював... поки не зупинився. Українці прорвалися, але далеко не пішли. Поки безпілотник спостерігав зверху, а принаймні один танк маячив неподалік, інженерна машина (судячи з усього, колишній радянський ІМР-2, оснащений мінним тралом) прокладала собі шлях через насип, через траншею, через другий насип і потім через низку бетонних танкових загороджень", - пише аналітик.

Екс додав, що поки піхота пробиралася через пролом і починала розчищати другу траншею, ІМР-2 просунувся глибше на російську територію, але нарвався на міну. Аналітик наголосив, що хоча початковий прорив був успішним, заходи з розмінування за його межами були недостатніми.

"Цікавим є місце розташування цього прориву - на південь від російського села Новий Шлях, за понад 30 кілометрів на захід від основного Курського виступу. Можливо, прорив був частиною несподіваної локальної операції - можливо, розвідки сил перед новими українськими атаками, покликаними підтримати операцію під Курськом", - припустив він.

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