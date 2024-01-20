'Оборони ЗСУ недостатньо': Кабмін та Генштаб розробляють нову військову стратегію

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виступив проти концепції "оборонної війни" та розкрив, що Уряд і Генштаб працюють над новим законом.
"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним", - наголосив керівник офісу президента у своєму Telegram-каналі.
За словами Андрія Єрмака у інтерв'ю газеті Le Figaro, що рішення полягає "не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися". ЦЬому, як він наголосив, буде присвячено новий закон про мобілазацію та нова військова стратегія України.
"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - пояснив Єрмак.
Нагадаємо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу. Україна опиниться перед реальним ризиком програти війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Статися це може у випадку, якщо США не проголосують за виділення нового пакету.
Єрмак розповів, що контрнаступ ЗСУ був цілком успішним. За словами глави ОП, не можна забувати ані про дефіцит боєприпасів і протимінних машин, ані про те, що противник завжди мав перевагу в повітрі.
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