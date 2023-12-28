Єрмак проанонсував зустріч Зеленського та Орбана

Зустріч двох лідерів має відбутися "у найближчому майбутньому".

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Тривалий час Зеленський та Орбан уникали зустрічей, поки не перетнулися в Аргентині у грудні / Колаж Главреда, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Керівник ОП Андрій Єрмак анонсував зустріч президента Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана у "найближчому майбутньому".

У своєму Telegram Єрмак повідомив про "продуктивну" телефонну розмову з цього приводу з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

"У продовження розмови Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також Єрмак і Сіярто обговорили "просування України на євроінтеграційному шляху".

Зустріч Зеленського та Орбана

Після довгого періоду уникнення офіційних зустрічей прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 грудня згодився на переговори з президентом України. Цьому передувала раптова розмова двох лідерів в Аргентині. За словами Орбана, зустріч ініціював сам Зеленський, а на переговорах йтиметься, зокрема, про євроінтеграцію України.

У Зеленського переконують, що розмова "не зводитиметься тільки до питання нацменшин", а й зачепить "широкий спектр двосторонніх відносин, зокрема й економіку".

Відомо, що Будапешт погрожував накласти "вето" на рішення ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку. А проте у найвідповідальніший момент Орбан просто покинув залу голосування.

Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України у стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Наразі прем'єр Віктор Орбан та його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи й "проштовхують" у європейський порядок денний начебто наперед визначену поразку України у пристоянні з Путіним.

Сам Орбан неодноразово стверджував, що Україна не здатна перемогти "другу армію світу", та залишається категоричним щодо виділення ЄС Україні фінансової та військової допомоги.

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