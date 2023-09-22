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Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку

Юлія Куришко
22 вересня 2023, 23:27 оновлено 22 вересня, 23:30
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.
Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку
Генштаб розкрив ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу на фронті відбулось 25 бойових зіткнень, росіяни намагались атакувати на чотирьох напрямках.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно відбили російські атаки на декількох напрямках:

  • на Бахмутському напрямку в районах Міньківки, Оріхово-Василівки, Андріївки та Григорівки;
  • на Авдіївському напрямку в районі Сєверного;
  • на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки;
  • поблизу Красногорівки Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку в районі Роботиного.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.

відео дня

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника", - розкрили у Генштабі.

Відомо, що ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Тарнавський повідомив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ. Дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою, каже Тарнавський.

Експерт розкрив небезпечний напрямок, де Росія готується до масштабного наступу. Зараз ворог проводить підготовку до інтенсивних бойових дій та приготував свою тактику.

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

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