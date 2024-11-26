Оновлений графік вимкнення світла на 27 листопада: обмежень буде менше

Ви дізнаєтесь:
- У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
- В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 27 листопада
В Україні оновили графіки вимкнення світла на 27 листопада. Обмежень в цей день буде менше, ніж зазначалося раніше. Про це повідомляє Укренерго.
Для побутових споживачів графіки вимкнення світла діятимуть у період з 8:00 до 19:00. Обмеження будуть діяти в обсязі однієї черги. Водночас з 7:00 до 20:00 будуть діяти графіки для промисловості та бізнесу.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
ДТЕК опублікувало графіки відключення світла на 27 листопада для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.
Відключення світла в Україні - що відомо
Як писав Главред сьогодні, в Україні ввели екстрені обмеження, адже у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, поки що не зрозуміло.
Зазначається, що у зв'язку з нічним ударом Росії по місту, у Тернополі перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.
Окрім цього, без світла доведеться сидіти довше. 26 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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