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Оновлена версія договору про ресурси покликана витіснити Європу з України - ЗМІ

Віталій Кірсанов
27 березня 2025, 21:06
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Адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій.
Оновлена версія договору про ресурси
Обговорення деталей угоди триває / колаж: Главред, фото: скрін із відео, depositphotos.com/ua

Коротко:

  • Наразі обговорення деталей угоди триває
  • Україна, найімовірніше, відповість на документ США власними поправками

Оновлена версія угоди про українські корисні копалини свідчить про намір керівництва США прибрати до рук Америки всі українські ресурси і заблокувати доступ до них для Європи. Про це пише Bloomberg.

Згідно з чернеткою документа, який отримали журналісти, адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій в усі інфраструктурні та видобувні проєкти в рамках угоди про партнерство з Україною.

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"Якщо її ухвалити, угода про партнерство дасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проєкти, включно з дорогами та залізницями, портами, шахтами, видобутком нафти, газу та інших найважливіших корисних копалин. Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме тоді, коли вона намагається приєднатися до ЄС", - пише Bloomberg.

Своє право на такі розкішні умови адміністрація Трампа обґрунтовує військовою та фінансовою допомогою Україні за час повномасштабного російського вторгнення.

Наразі обговорення деталей угоди триває, і остаточна версія проєкту може суттєво відрізнятися від поточної. Україна, найімовірніше, відповість на документ США власними поправками цього тижня, повідомив Bloomberg інформований співрозмовник.

Згідно з поточним проектом документа, США призначатимуть трьох із п'яти членів правління спільним інвестиційним фондом, що дасть США фактичний контроль над фондом.

Уряд у Києві повинен буде вкладати у фонд 50% своїх доходів від усіх нових проєктів із видобутку природних ресурсів та інфраструктурних проєктів. У документі зазначено, що США матимуть право на весь прибуток плюс 4% річного прибутку, поки не повернуть усі витрати на допомогу Україні з 2022 року.

Україна буде зобов'язана подати всі інвестиційні проєкти до фонду на перевірку. Києву буде заборонено пропонувати відхилені проєкти іншим сторонам на "матеріально кращих" умовах щонайменше протягом року.

Крім того, згідно з проєктом, уряд США матиме право купувати українські метали, корисні копалини, нафту і газ на комерційних умовах випереджаючи інших покупців, незалежно від того, чи фінансував фонд цей конкретний проєкт.

Угода, яка не має обмежень за часом, також забороняє Києву продавати важливі корисні копалини країнам, які є "стратегічними конкурентами" США.

Угода щодо мінералів зі США - останні новини

Як писав Главред, 14 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанишина заявила, що Україна завершила переговори зі США щодо угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Київ готовий підписати документ у будь-який момент.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали. Він підкреслив, що у США "все дуже добре" у відносинах як з Україною, так і з Росією.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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