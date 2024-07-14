Оновив дані, але медкомісію не пройшов - буде штраф чи ні: відповідь Міноборони

У Міноборони розповіли, в якому випадку слід проходити військово-лікарську комісію.

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Чи треба проходити ВЛК одразу після оновлення даних / Колаж: Главред, фото: flickr

Українці активно оновлюють військово-облікові дані. У них є термін до 16 липня. Водночас багатьох цікавить питання про те, чи потрібно проходити ВЛК одразу після оновлення даних і що буде, якщо цього не зробити. У Міноборони дали чітке роз'яснення.

Там зазначили, що законодавство не передбачає проходження ВЛК у випадку оновлення даних. Робити це потрібно лише після отримання повістки на проходження комісії.

"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - сказав директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк. відео дня

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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