Виявляють щодня: у ТЦК розповіли, як знаходять військовозобов'язаних, які не оновили дані

Військовозобов'язані, які не оновили свої дані або не мають військово-облікових документів, вважаються порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз в інтерв’ю "Західному кур'єру".
За його словами, значна частина військовозобов’язаних вже оновила свої дані, але все ще є ті, хто цього не зробив. Такі особи автоматично стають порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність.
"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", - розповів представник ТЦК та СП.відео дня
До порушників відносяться й ті, хто не має військово-облікових документів та люди з документами невстановленого зразка. Серед військовозобов’язаних є особи, які мають право на відстрочку, але не оновили дані. Мороз заначив, що усі ці особи перебувають у розшуку, і їх виявляють щодня.
Після виявлення ТЦК актуалізує дані про порушника. Якщо людина підлягає призову, то вона проходить військово-лікарську комісію.
"Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона не має права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", - пояснив він.
Закон №10449 про мобілізацію спростив роботу ТЦК. Мороз зауважив, що найзначнішою новацією стало оновлення військово-облікових даних, що дозволило отримати актуальну інформацію про військовозобов'язаних, їхнє місце реєстрації та контактні номери телефонів.
"Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування", - наголосив він.
Представник ТЦК та СП розповів, що зміни в законодавстві дозволяють зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх у систему "Оберіг".
"Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - зазначив Мороз.
Хто такий Андрій Мороз?
Андрій Васильович Мороз -підполковник, т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, відстрочка від мобілізації для військовозобов’язаних, яка надається максимум на 90 днів, діятиме до 9 листопада. Після цього, за словами речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна, відстрочку потрібно буде продовжувати. Це стосується осіб, які отримали документ у вересні чи жовтні - їм доведеться знову проходити процедуру.
Також громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+, отримають повістки для відвідування ТЦК через Укрпошту. Після отримання повістки у них буде два тижні, щоб з'явитися до військкомату, повідомив адвокат Євген Філіпець.
Член оборонного комітету Верховної Ради України Федір Веніславський повідомив, що в країні діє директива, яка дозволяє залучати чоловіків віком 50-60 років до Сил оборони лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Цей підхід підтримується військовим керівництвом і призивають лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.
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